Il tavolo convocato dal prefetto Palomba. Berlino condanna "con la massima fermezza" le violenze, Spalletti si appella ai tifosi: "Non andiamo a rovinare il traguardo raggiunto"

Un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza sul caso della guerriglia in pieno centro a Napoli da parte dei supporter dell’Eintracht Francoforte. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ha convocato una riunione urgente “in relazione agli episodi di rivalità violenta tra tifoserie – tedesca e napoletana – che hanno interessato il capoluogo”. La riunione è alle 8.30. Al termine è previsto, alle 10, un incontro con la stampa.

È in corso dalla notte il trasferimento di una parte dei tifosi dell’Eintracht verso l’aeroporto di Capodichino, Napoli, verso Salerno e verso Roma. I supportes tedeschi, alloggiati all’hotel Continental, sul lungomare, sono scortati dalle forze dell’ordine. Nella notte, un gruppo di ultrà del Napoli, dopo la partita di Champions allo stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, ha tentato di raggiungere l’albergo dove soggiornavano i tifosi tedeschi, ma sono stati tenuti lontano dalle forze dell’ordine.

Berlino condanna le violenze

La ministra dell’Interno della Germania, Nancy Faeser, ha condannato “con la massima fermezza” le violenze accadute a Napoli in occasione del match di Champions League fra i partenopei e l’Eintracht Francoforte. “Criminali violenti e caos distruggono lo sport”, ha aggiunto.

Spalletti chiede di “non rovinare tutto”

“Non andiamo a rovinare il traguardo che abbiamo raggiunto in giro per la città, dobbiamo festeggiare lasciando da parte le provocazioni ed essere all’altezza del traguardo raggiunto”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Prime Video, rivolgendosi ai tifosi partenopei dopo la qualificazione ai quarti di Champions, in riferimento alla presenza in città dei tifosi dell’Eintracht che già oggi hanno causato scontri con la polizia e molti danni in centro storico, e che ora sono confinati dalle forze dell’ordine nella zona del loro albergo, sul lungomare.

