Guerriglia urbana in città dove sono centinaia i tifosi tedeschi arrivati senza biglietto

Caos e scontri nel centro di Napoli dove centinaia di tifosi dell’Eintracht Francoforte, in città per la sfida di Champions contro la squadra di Spalletti, hanno incendiato auto e cassonetti a Calata Trinità Maggiore, centro storico del capoluogo campano. Sul posto polizia e carabinieri in tenuta antisommossa e un idrante delle forze dell’ordine per disperdere i tifosi, circa 600, che dalla giornata di ieri sono arrivati in città in vista della sfida in programma stasera allo Stadio Maradona.

I tifosi – ai quali è stata vietata la trasferta in città per motivi di ordine pubblico – in mattinata si erano diretti in corteo dal lungomare verso il quartiere Fuorigrotta dove si trova lo stadio. Gli ultras tedeschi hanno distrutto i dehors dei bar della zona.

Distrutta un auto della polizia

C’è anche una auto della polizia tra i mezzi, tre in totale, dati alle fiamme dagli ultras edll’Eintracht Francoforte, nel centro storico a Napoli. I supporter tedeschi sono entrati in contatto con le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa perché hanno provato a forzare il cordone di sicurezza che era stato creato.

Alcuni mezzi pubblici dell’azienda di trasporto cittadina, la Anm, erano stati messi a disposizione dei tifosi per rientrare in albergo che, però, hanno rifiutato di salire sugli autobus. I supporter tedeschi hanno lanciato oggetti contro la polizia.

