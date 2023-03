Champions: nel ritorno degli ottavi tedeschi battuti con doppietta di Osimhen e rigore di Zielinski

Dopo il 2-0 in trasferta all’andata, il Napoli batte l’Eintracht anche al ritorno degli ottavi di Champions League, al Maradona, per 3-0 con la doppietta di Osimhen (47′ pt e 53′) e il rigore che Zielinski si procura e trasforma al 64′. Storica qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, dove il Napoli non era riuscito ad arrivare neanche ai tempi di Maradona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata