Un gruppo di giovani è stato identificato dai carabinieri a Porta Maggiore

Un gruppo di giovani legati agli ambienti anarchici di Roma è stato fermato e identificato dai carabinieri a Porta maggiore. Stava scrivendo su un muro della ferrovia “Alfredo libero non41bis”, in riferimento ad Alfredo Cospito, l’anarchico in carcere con regime duro che è in sciopero della fame. Nel tentativo di scappare uno dei manifestanti è stato buttato a terra dai militari. Traffico in tilt ma il ragazzo si è poi rialzato senza conseguenze. Quattro in totale le persone fermate, che sono state condotte nella caserma dei carabinieri di Piazza Dante.

