E' stato perquisito quella che sarebbe stata la base del super latitante arrestato dopo 30 anni

È stato trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro, il boss arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza. È a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Secondo quanto si apprende si troverebbe in una strada tra il Bar San Vito e un negozio di articoli per la casa. Durante la mattinata verrano fatti ulteriori rilievi e operazioni da parte dei carabinieri.

Matteo Messina Denaro è stato arrestato ieri, 16 gennaio, giorno che la premier Giorgia Meloni ha proposto che diventi simbolo della lotta alle mafie. Addosso aveva un orologio di lusso da 35mila euro e abiti costosi, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine in conferenza stampa. E’ stato trovato “in buone condizioni”, compatibili con la sua età e la malattia per la quale si sta curando. La malattia è “democratica”, si è detto ancora in conferenza stampa: l’arresto è infatti avvenuto setacciando tutte le persone in Italia con lo stesso tipo di tumore di Messina Denaro, scandagliando le identità trovate. Messina Denaro si curava infatti sotto il falso nome di Andrea Bonafede.

