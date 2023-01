Era latitante da 30 anni, si trovava in una clinica privata di Palermo

Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza. Secondo quanto appreso, il super boss della mafia si trovava nella clinica privata ‘La Maddalena’ di Palermo per un day hospital.

Da quando apprende LaPresse, il latitante Mattina Messina Denaro era giunto nella clinica del capoluogo siciliano, dove si stava curando in incognito. Proprio lì è stato catturato dai carabinieri del Ros.

L’arresto tra gli applausi dei palermitani

ultimo dei corleonesi è stato catturato nei giorni del trentesimo anniversario dell’ Alle 9,35, il boss Matteo Messina Denaro è stato portato via in un furgone dalla clinica Maddalena di Palermo dai militari del Ros. Il furgone nero è stato scortato da alcune gazzelle carabinieri fra gli applausi dei palermitani arrivati. L’è stato catturato nei giorni del trentesimo anniversario dell’ arresto del Capo dei capi Totò Riina.

Trasferito in località sicura

Subito dopo l’arresto, avvenuto alla clinica Maddalena di Palermo, Matteo Messina Denaro è stato trasferito in luogo sicuro dai carabinieri del Ros. Non si conoscono le reali condizioni di salute del superlatitante, che era nella clinica per sottoporsi a terapie. Da anni si sospettava che la primula rossa, così veniva chiamato il boss originario di Castelvetrano, fosse malato e avesse bisogno di continue terapie.

Melillo: “Importanza arresto Messina Denaro sotto gli occhi di tutti”

“L’importanza di questo arresto è sotto gli occhi di tutti, frutto del lavoro dei colleghi sul territorio, Ai quali ho già espresso la mia solidale e affettuosa vicinanza”. Lo dice a LaPresse, Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, in merito all’arresto di Matteo Messina Denaro.

Il tweet dell’Arma dei Carabinieri

Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai #Carabinieri il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si trovava all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche

Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai #Carabinieri il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si trovava all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche pic.twitter.com/4oO4xNCIjf — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) January 16, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata