Alfonso Tumbarello: "Per me era solo il signor Bonafede"

Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara, nel Trapanese, che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, risulta indagato nell’ambito dell’arresto del boss. Tumbarello, che è andato in pensione lo scorso dicembre, è stato interrogato dagli inquirenti. A quanto si apprende avrebbe dichiarato: “Non sapevo nulla. Per me lui era il signor Bonafede”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata