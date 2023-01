La Questura di Arezzo è al lavoro per individuare i teppisti che hanno bloccato l'Autostrada, non si escludono arresti in flagranza differita

Sono in vorso le attività investigative per individuare i violenti che ieri hanno preso parte alla guerriglia lungo l’A1, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, tra tifosi della Roma e del Napoli.

La Questura di Arezzo fa sapere di essere ininterrottamente al lavoro per identificare i teppisti anche grazie alle immagini delle telecamere e alle riprese fatte dagli automobilisti con i telefonini. Un’ottantina di tifosi napoletani sono stati subito identificati ieri sera a Genova, dove si erano successivamente recati per vedere la partita. Non si escludono arresti in flagranza differita.

È stato arrestato con l’accusa di rissa aggravata il tifoso della Roma di 43 anni, che ieri è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo, dopo essere rimasto ferito con un’arma da taglio, alla coscia e al polpaccio, negli scontri tra tifosi giallorossi e napoletani lungo l’Autostrada A1, nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino.Dopo le cure in ospedale, il tifoso è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura. Le sue condizioni di salute sono giudicate buone. Nella giornata di oggi si terrà l’udienza davanti al giudice del tribunale con il rito direttissimo per la convalida dell’arresto. Nel frattempo, spiegano dalla questura di Arezzo, continuano le indagini per identificare le centinaia di persone implicate nei tafferugli.

Coisp: “Stop trasferte per tifoserie violente”

“I gravissimi scontri avvenuti ieri sull’A1 confermano che questi criminali travestiti da tifosi rappresentano un rischio grave e concreto per i cittadini e per le Forze dell’Ordine. I poliziotti intervenuti ieri con professionalità e sangue freddo, a Badia al Pino, sono stati costretti, infatti, a intervenire nelle corsie autostradali aperte alla circolazione e a fare i conti con persone armate di tutto punto, con bastoni e bombe carta, nonché abbigliate in modo da rendere difficile la loro identificazione”. Lo dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese.”Per questo motivo chiediamo al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di valutare la sospensione delle trasferte fino alla fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di violenza. E per coloro che saranno identificati quali autori degli scontri di ieri, auspichiamo l’applicazione del Daspo a vita. Di fronte a vicende del genere, infatti, l’unica via da applicare è quella dell’assoluta severità”, conclude.

