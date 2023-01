Una vettura con quattro persone a bordo non si è fermata all'alt della polizia a Genova Nervi. Denunciato il proprietario degli oggetti contundenti

Emergono nuovi particolari sugli scontri tra ultras che hanno caratterizzato la giornata di domenica 8 gennaio. Nel pre-partita del match tra Sampdoria e Napoli un’auto con a bordo quattro persone non si è fermata all’alt della polizia, che al casello di Genova Nervi aveva istituito un posto di blocco dopo i disordini in A1 per filtrare e scortare i tifosi provenienti da fuori Genova allo stadio Luigi Ferraris. All’interno dell’autovettura gli agenti hanno trovato tre spranghe.

L’auto arrivata a Nervi ha prima accelerato all’alt, per poi ripensarci 500 metri dopo fermandosi a bordo strada. Sono così scattati i controlli: la polizia ha identificato i quattro tifosi del Napoli, il più giovane è risultato un 22enne mentre il più grande un 28enne. La proprietà delle tre spranghe è stata rivendicata da parte del 22enne che è stato denunciato. Nel pomeriggio sono inoltre stati identificati circa un’ottantina di tifosi ospiti e sono in corso accertamenti da parte della Digos di Genova per verificare se fossero o meno coinvolti negli scontri avvenuti in Toscana, all’altezza di Arezzo.

