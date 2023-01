Foto di archivio

Gravi ripercussioni al traffico: le tifoserie dirette a Genova e Milano per le sfide contro Sampdoria e Milan

Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie della Roma e del Napoli. Una persona sarebbe rimasta ferita. Chiusa quindi la corsia nord dell’A1, con pesanti ripercussioni sul traffico. Gli ultras del Napoli sono diretti a Genova per la sfida a Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18 mentre i tifosi giallorossi sono attesi a Milano dove si terrà alle 20.45 a San Siro l’incontro tra il Milan e la Roma. Dai video che circolano sui social si vedono ultras camminare sulla carreggiata con fumogeni. I disordini nei pressi dell’area di servizio Badia Al Pino, la stessa dove nel 2007 morì Gabriele Sandri.

Un tifoso è rimasto ferito durante gli scontri, secondo quanto si apprende l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Secondo quanto si apprende il ferito sarebbe stato colpito da un’arma da taglio. L’uomo non è in pericolo di vita.

Poco dopo le 15 il tratto tra Monte S. Savino e Arezzo in direzione Firenze è stato riaperto. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Al momento nel tratto interessato il traffico è sbloccato e si registrano 15 km di coda in direzione Firenze. Agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorre la viabilità ordinaria SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.

