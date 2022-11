Il corpo verrà mandato a Milano per l'analisi: si pensa appartenga alla 18enne pakistana scomparsa nella primavera del 2021

Vicini alla verità per il caso di Saman Abbas. Nel corso della serata sono state completate le procedure per esumare il corpo di una giovane donna trovata in una cascina a Novellara che potrebbe appartenere a Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana scomparsa il 1 maggio 2021 dalla sua casa nel paese in provincia di Reggio Emilia. Le operazioni, effettuate dai carabinieri del Ris di Parma e da un team di patologi forensi, sono state particolarmente delicate e sono andate avanti per una settimana. I resti trovati nella cascina abbandonata, che si pensa siano di Saman, sono stati predisposti per essere trasferiti e alle 22.20 sono stati inviati con destinazione Istituto di Medicina Legale di Milano, dove verranno analizzati da un pool di esperti guidato da Cristina Cattaneo.

