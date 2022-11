Le autorità locali hanno eseguito il mandato d'arresto internazionale emesso dalla Procura di Reggio Emilia: risponderà di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere

Svolta nel caso Saman Abbas. Il padre Shabbar è stato arrestato ieri sera in Pakistan per l’omicidio della figlia, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021 senza dare più sue notizie. Deve rispondere anche di sequestro di persona e soppressione di cadavere in concorso con altri parenti.

Le autorità pakistane, da quanto si è saputo, hanno eseguito il mandato d’arresto internazionale emesso dalla Procura di Reggio Emilia, guidata da Calogero Gaetano Paci, nei confronti dell’uomo, che, dopo la sparizione della figlia era rientrato in patria con la moglie Nazia Shaheen, che risulta ancora irreperibile. Per l’uomo domani si aprirà la procedura di estradizione, con l’obiettivo di ricondurlo in Italia, dove dovrà affrontare il processo insieme a uno zio e due cugini di Saman, tutti detenuti in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata