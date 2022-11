Il ministro Piantedosi: "Cerchiamo ancora nel fango", Musumeci chiede interventi strutturali

IN AGGIORNAMENTO – E’ stata identificata la prima vittima accertata della frana a Ischia. E’ Eleonora Sirabella, di 31 anni. Intanto sono proseguite in queste ore le ricerche degli 11 dispersi. Oggi il Cdm straordinario per lo stato d’emergenza: i ministri lo hanno dichiarato per un anno. Simonetta Calcaterra è stata nominata commissaria straordinaria all’emergenza.

Sono almeno 4 i feriti, di cui uno grave. Oltre 150 vigili del fuoco impiegati nelle operazioni di soccorso, 220 persone tra polizia e carabinieri.

Meloni: “Vicina alla popolazione”

La premier Meloni ha rinnovato i sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutta la popolazione ai sindaci, e a tutta la comunità di Ischia da parte del governo in apertura del Cdm straordinario sul maltempo. Allo stesso tempo ha espresso profonda gratitudine per l’impegno ininterrotto profuso fin da ieri da parte di tutte le forze di soccorso in particolare ai vigili del fuoco impegnati a scavare tra fango e macerie. Lo si apprende da fonti del governo.

Papa: “Prego per vittime”

“Prego per le vittime della alluvione di Ischia, per chi soffre e per chi è intervenuto nei soccorsi”. Così il Papa dopo l’Angelus, in piazza San Pietro.

Prefetto: “15 case travolte”

Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha parlato di 15 abitazioni travolte, 11 dispersi, 4 feriti di cui uno grave. “Spero che avremo presto notizie positive sui dispersi” ha detto Palomba in conferenza stampa.

Piantedosi: “Si cerca nel fango”

“Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. A me preme sottolineare che tutto il personale dei Vigili del fuoco presente ad Ischia è intervenuto immediatamente e l’invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo che ha reso tutto estremamente più complicato. A Napoli, per gestire la macchina dei soccorsi è stato attivato il Centro di coordinamento presieduto dal prefetto. Al Viminale le operazioni dei Vigili del fuoco sono state seguite dal Centro Operativo nazionale, dove ho potuto acquisire personalmente gli aggiornamenti sulle diverse fasi dell’emergenza”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in una intervista a La Stampa.

Musumeci: “Servono interventi strutturali”

“Il governo è pronto in qualunque momento ad adottare le misure necessarie per far fronte all’emergenza. Il nostro dipartimento ha già predisposto il documento, redatto dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, per dare il via libera ai primi stanziamenti in deroga alle norme ordinarie”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, al Messaggero.

Si parla di “diversi milioni di euro per un primo intervento – dice il ministro – . Dopodiché ci sarà un’attenta ricognizione per elaborare una stima dei danni e varare un impegno finanziario maggiore, che tenga conto anche dei necessari interventi di prevenzione strutturale. Ma questo potrà avvenire anche nei prossimi giorni. La priorità, in questo momento, è la ricerca dei dispersi, a cui si stanno dedicando oltre duecento tra operatori e volontari”.

Gli esperti: “Non ricostruire com’era”

“Incuria, mancata pianificazione, ma soprattutto scarso coraggio di operare scelte impopolari ma necessarie. Sono questi gli ingredienti di quanto accaduto a Ischia. La pioggia e le frane che essa ha causato sono eventi naturali che, in un territorio estremamente delicato come quello dell’isola, sono tutt’altro che inattesi. E che a causa del cambiamento climatico saranno sempre più frequenti”. Queste le parole di Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche, a poche ore dalla frana che ha colpito l’isola campana.

