Frana nella zona di via Celario. Auto travolte e trascinate in mare. Un uomo salvato dal fango. Il sindaco: "Restate a casa"

Un violento nubifragio ha colpito nella notte Ischia. Allagamenti e danni ovunque su tutta l’isola ma soprattutto a Casamicciola dove intorno alle cinque del mattino, proprio per via delle violenti piogge, si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice.

La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare e ha raggiunto anche alcune abitazioni. il bilancio provvisorio parla di una vittima e 12 persone che risultano attualmente disperse.

I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna non ancora identificata in piazza Maio. La donna, il cui volto non è riconoscibile, è stata travolta dalla colata di fango e ha perso la vita.

Ritrovata una famiglia, composta da marito, moglie e un neonato, una ragazza e un 25 enne. Il bilancio potrebbe però aggravarsi. In un primo momento il ministro Salvini ha parlato di otto vittime, ipotesi poi smentita dalle forze dell’ordine.

🔴 #Ischia, dalle 5 #nubifragio sull’isola con allagamenti e smottamenti. A Casamicciola una frana ha travolto una casa, in corso ricerche di eventuali dispersi, mentre un’auto è stata trascinata in mare, salvati i 2 occupanti. Inviati rinforzi da Napoli [#26novembre 8:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 26, 2022

Piantedosi: non ci sono morti accertati

“Non ci sono morti accertati”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in prefettura a Napoli, in merito alla frana che ha colpito Casamicciola, Comune dell’isola di Ischia. “Sono in stretto contatto con la presidente Meloni – ha affermato – E’ una situazione molto grave, in evoluzione e che è da seguire”.

Salvato uomo travolto da fango

Un uomo è stato travolto dal fango nella ondata di maltempo a Ischia (Napoli). E’ stato recuperato e salvato ed è cosciente, come si apprende dai carabinieri.

Il sindaco di Ischia: “Restate in casa”

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, attraverso un post su Facebook ha invitato i propri “concittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e anon spostarsi a causa delle avverse condizioni meteo”. “Comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”, si legge nel post.

In un hotel persone bloccate senza corrente

Presso l’Hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all’interno senza corrente elettrica. Stanno arrivando i soccorsi, come appreso dai carabinieri dai Napoli.

Meloni in contatto con Musumeci: vicina a cittadini

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il ministro, Nello Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi.

Oltre 100 sfollati

Sono oltre 100 gli sfollati a causa della frana che si è abbattuta su Casamicciola, comune dell’isola di Ischia. Il numero – secondo quanto riferito a LaPresse – è destinato a crescere. Si stanno cercando strutture che possano ospitare le famiglie che sono state evacuate, per precauzione, dalle loro abitazioni. La zona di Santa Barbara è al momento senza elettricità.

Ex sindaco: “In attesa rinforzi, condizioni meteo proibitive”

“Siamo in attesa di rinforzi da Napoli, le condizioni del tempo sono proibitive, è una storia con caratteristiche più gravi del 2009” quando ci fu una frana a Ischia.

Salvini, mettere in sicurezza Italia da nord a sud

“Seguiamo da ore con angoscia quanto successo a Ischia, con il pensiero che va alle famiglie e ai soccorritori che operano con un tempo infame. Mettere in sicurezza l’Italia, da nord a sud, sarà quello su cui tutti dovremo lavorare giorno e notte”. Così il ministro ai Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, su Twitter.

