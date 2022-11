La premier ha ringraziato i vigili del fuoco in apertura del Cdm straordinario

Cdm straordinario per la frana di Ischia. In apertura della riunione del Consiglio dei ministri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rinnovato i sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutta la popolazione ai sindaci, e a tutta la comunità di Ischia da parte del governo. Allo stesso tempo ha espresso profonda gratitudine per l’impegno ininterrotto profuso fin da ieri da parte di tutte le forze di soccorso in particolare ai vigili del fuoco impegnati a scavare tra fango e macerie. Lo si apprende da fonti del governo.

