Piantonato in ospedale il 46enne con problemi psichici che ha ucciso un cassiere di 30 anni e ferito altre cinque persone

Ha un nome l’uomo che ha scatenato il panico ieri nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano, uccidendo una persona e ferendone altre cinque. Si tratta di Andrea Tombolini, 46enne italiano, incensurato, in cura da un anno per una forte crisi depressiva. I carabinieri di Milano hanno riferito che a bloccarlo è stato Massimo Tarantino, ex calciatore di Inter e Napoli. La vittima è Fernando Ruggieri, cassiere del Carrefour di origini sudamericane. È stato ritrovato in arresto cardiocircolatorio con ferite al torace e all’addome e trasportato in emergenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, ma non c’è stato niente da fare. L’aggressore, una volta entrato nel centro commerciale ha preso un coltello dagli scaffali ed ha cominciato a colpire le prime persone nelle vicinanze, prima di essere preso in custodia dai carabinieri.

Tra i feriti c’è anche il calciatore del Monza Pablo Mari, ricoverato in codice rosso al Niguarda. “Ha una ferita alla schiena che non ha lesionato polmoni o organi vitali, quindi non è in pericolo di vita”, ha raccontato l’amministratore delegato del club Adriano Galliani, aggiungendo: “Lunedì sera sarà in campo”. Il calciatore sarà operato questa mattina per suturare le ferite alla schiena. Oltre a Mari altre due persone sono state portate in ospedale in codice rosso. Una donna di 72 anni è stata trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza, mentre un’altra donna, di 81 anni, non è stata ospedalizzata.

“Non è facile tornare oggi al lavoro“. Alessia D. lavora in uno dei negozi del centro commerciale Milanofiori, teatro della tragedia di ieri sera. Sulla vittima, Luis Fernando Ruggieri, ha detto: “Lo conoscevo, siamo una famiglia – afferma – Ha provato a fermare l’aggressore e ha avuto la peggio”. Un’altra testimone, Alice, racconta che ieri “non si capiva cosa stesse succedendo. Le persone fuggivano,c’erano bambini che piangevano, molti mi hanno chiesto di entrare nel negozio dove lavoro per cercare riparo. Poi si è diffusa la voce che tra i feriti ci fosse anche il calciatore Pablo Marì”. E conclude: “Non ci sono parole adatte, per nessuno”.

