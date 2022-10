L'amministratore delegato dei brianzoli: "Ci vorranno almeno tre mesi per rivedere Pablo Marì in campo"

Il Monza ha chiesto il rinvio della partita di lunedì sera contro il Bologna dopo l’aggressione di ieri al centro commerciale MilanoFiori di Assago dove è rimasto ferito il difensore brianzolo Pablo Marì. Lo ha detto l’amministratore delegato dei biancorossi, Adriano Galliani: “La squadra è sotto shock, abbiamo chiesto il rinvio della partita. È stata già mandata la richiesta alla Lega Calcio, aspettiamo e vediamo cosa ci dicono. È stata una notizia sconvolgente quando ci è arrivata, questo è uno spogliatoio di amici”, ha detto.

L’operazione con cui sono state ricucite le ferite del difensore si è da poco conclusa all’ospedale Niguarda di Milano, e Galliani è andato a fare visita al calciatore. “Se Pablo Marì non avesse avuto questi muscoli così forti forse il coltello poteva conficcarsi nella schiena e magari poteva anche morire. Lo ha aiutato l’essere atleta e avere muscoli forti che hanno frenato il coltello”, ha dichiarato l’ex ad del Milan. “Ci vorranno due mesi per rivederlo ad allenarsi, ma purtroppo prima di tornare in campo ci vuole di più, è uno stop molto lungo, diciamo almeno tre mesi. Non dobbiamo metterlo sotto sforzo. Queste notizie di un matto che entra in una scuola o in supermercato siamo abituati a leggerle da altri Paesi, a memoria non ne ricordo a Milano. Pensa che sfortuna, erano andati a fare la spesa con la moglie e il figlio di 4 anni, perché oggi arrivavano i genitori”, ha concluso.

