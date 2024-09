In totale gli aerosoccorritori hanno messo al sicuro 42 persone e diversi animali domestici

I soccorritori dell’Aeronautica Militare, impegnati nelle operazioni di soccorso dopo le alluvioni in Emilia-Romagna, salvano con l’elicottero alcuni residenti della zona rimasti bloccati in casa in seguito alle esondazioni. Tra di loro una bambina di sette anni. “È stato il soccorso più emozionante“, ha detto uno degli aerosoccorritori. “Una volta arrivato sul balcone mi ha abbracciato piangendo. In quella situazione ho cercato di metterla a suo agio ricambiando l’abbraccio. Una volta portata a bordo dell’elicottero, vedere che non piangeva più è stata una sensazione veramente bella“, ha proseguito. In totale, l’Aeronautica militare e gli equipaggi del Quindicesimo Stormo hanno portato in salvo circa 42 persone e diversi animali domestici nella zona tra Lugo e Traversara.

