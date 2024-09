Roma, 20 set. (LaPresse) – “Se sono convinto che tenere per parecchi giorni fermi sulla nave 147 persone fosse giusto? Assolutamente sì. La mia coscienza di padre di famiglia mi ha imposto di salvare vite in mare e su terra, ma nessuna legge può imporre di spalancare i confini del mio paese a immigrati clandestini che arrivano su navi straniere. Quindi durante il mio anno di governo, ho sostanzialmente quasi azzerato gli sbarchi, ho dimezzato il numero di morti e dispersi nel Mar Mediterraneo, ho fatto quello che la legge mi permetteva e che avevo promesso di fare agli italiani”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nella puntata di ‘Cinque minuti’ che andrà in onda questa sera su Rai1 a proposito del processo Open Arms.

