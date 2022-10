L'uomo che ha fermato l'aggressore del centro commerciale ha giocato con Napoli, Inter e Bologna

Da calciatore a eroe: l’uomo che ha fermato l’aggressore del centro commerciale di Assago consegnandolo ai carabinieri è Massimo Tarantino, ex difensore di Inter, Napoli e Bologna che adesso è il responsabile dell’area tecnica della Spal. Dalle partite al fianco di Maradona e Baggio all’eroico gesto che ha messo fine alla follia omicida di ieri, la vita di Tarantino va di pari passo con la sua carriera calcistica che lo ha visto indossare le maglie di grandi club anche se l’unico trofeo vinto resta la coppa Intertoto con il Bologna nel 1998.

Cresciuto calcisticamente nella Cosmos di Palermo, la sua città natale, Tarantino passa al Catania per andare prima a rinforzare la primavera e successivamente la prima squadra dove esordisce in Serie C1 nella stagione 1987-1988. Nel 1989 la grande occasione al Napoli dove rimane fino al 1996, fatta eccezione per due esperienze in prestito con il Monza e con il Barletta: coi partenopei raccoglie 99 presenze. Passa quindi nel 1996 all’Inter dove, a seguito di un infortunio, salterà l’intera stagione per esordire solo in quella successiva in Coppa Italia nella sfida con il Foggia (24/09/1997) vinta 3-2 dai nerazzurri. Nella parte finale di carriera l’esperienza al Bologna dove rimane per cinque stagioni, quindi al Como nel 2002 con l’ultima stagione in Serie A, prima della retrocessione del club lombardo e le ultime parentesi con Triestina e Pavia.

In carriera ha avuto l’onore di essere stato compagno di squadra di Diego Armando Maradona, nel Napoli 89/90, ma anche di altri grandi campioni come Gianfranco Zola (Napoli 1989-1990 e 1991-1993), il ‘Fenomeno’ Ronaldo (Inter, inizio stagione 1997-1998), Roberto Baggio (Bologna 1997-1998) e Giuseppe Signori (Bologna 1998-2002).

Nel 2007, superato l’esame da direttore sportivo, il suo primo incarico da dirigente al Pavia. Il 27 maggio 2010 diventa il nuovo responsabile del settore giovanile del Bologna, nel luglio 2013 ha invece iniziato a far parte dello staff del settore giovanile della Roma come responsabile al fianco di Bruno Conti. Da agosto 2021 è entrato nello staff della Spal come direttore dell’area tecnica, raggiunto poi solo qualche settimana fa da un altro grande ex della Roma, Daniele De Rossi, attuale allenatore del club di Ferrara. Tarantino viene da una famiglia di calciatori, suo padre era un difensore e anche i suoi fratelli Giovanni e Giacomo sono stati ripettivamente centrocampista e difensore.

