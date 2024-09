Milano, 20 set. (LaPresse) – Il ministero della Salute palestinese ha annunciato che un convoglio carico di medicinali e forniture mediche è arrivato nei suoi magazzini nel sud di Gaza per la prima volta dall’inizio della guerra nell’enclave palestinese, 11 mesi fa. Il convoglio è stato inviato mercoledì n coordinamento con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dai magazzini centrali del ministero nella città di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta Al Jazeera. Si tratta della prima volta che il ministero è riuscito a inviare medicinali direttamente dai suoi magazzini principali all’enclave assediata dall’inizio della guerra, ha affermato il ministro della Salute palestinese Majid Abu Ramadan, che ha aggiunto che si prevede che altri cinque camion saranno inviati “nei prossimi giorni”. “I camion contengono medicinali e forniture mediche destinate ai pronto soccorso e alle sale operatorie, oltre ad antibiotici e forniture mediche per i pazienti sottoposti a dialisi renale”, ha spiegato.

