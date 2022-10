Il racconto di due dipendenti di un centro di medicina estetica intervenute in soccorso dei feriti

(LaPresse) Giulia Migliorati e Marisa Bardina, rispettivamente direttrice e receptionist del centro di medicina e chirurgia estetica Juneco del centro commerciale di Assago Milanofiori (Milano), sono state tra le prime a soccorrerre i feriti dopo l’aggressione del 46enne. “Se non lo avessero fermato poteva essere una strage – dice Bardina -, accoltellava tutti con una ferocia inaudita”. “I soccorsi sono arrivati circa 45 minuti dopo, ha aggiunto”. “Noi abbiamo aiutato come possibile con garze e materiale che abbiamo qui in clinica, insieme ai nostri due chirurghi, che per fortuna erano qui”.

