Continua la macchina dei soccorsi dopo l’ondata di maltempo e le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna. In questo video l’Esercito recupera dai tetti gli abitanti rimasti bloccati in casa in seguito alle esondazioni. Impegnati nei soccorsi anche un elicottero e il personale dell’Aeronautica Militare, mentre un elicottero della Marina è a disposizione e in stand-by, pronto a intervenire.

