Roma, 20 set. (LaPresse) – Un femminicidio è avvenuto questo pomeriggio a Vago di Lavagno, in provincia di Verona. Un uomo ha ucciso la moglie 58enne e ferito gravemente il figlio di 15 anni. Il fatto è accaduto in una abitazione di via Galilei. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verona che hanno fermato l’uomo. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

