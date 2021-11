L'intervento della presidente del Senato nella Giornata internazionale

(LaPresse) I femminicidi solo la più “tragica mattanza del mondo contemporanea”. A dirlo la presidente del Senato Elisabetta Casellati, a margine dell’evento “No alla violenza. Il grido delle donnne”. “Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza delle donne e anche l’Aula di palazzo Madama si è fermata a riflettere su quella che è la più tragica mattanza del mondo contemporaneo”, le parole della seconda carica dello Stato. “Oltre 100 femminicidi sono stati consumati in Italia dall’inizio dell’anno e per di più all’interno delle mura domestiche: è solo la punta dell’iceberg. Dietro le stime ufficiali c’è una quotidianità di violenze non dette coperte da una subdola violenza psicologica ed economica, violenze barattate come atti d’amore”, ha aggiunto Casellati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata