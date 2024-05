È stato accolto dal presidente della comunità ebraica, Victor Fadlun

Il sindaco di New York, Eric Adams, in visita alla comunità ebraica di Roma. “Guardando questi volti voi state parlando della vostra gente. Per questo voglio essere chiaro: riportiamoli a casa e distruggiamo Hamas. Questo è quanto va fatto”, ha detto soffermandosi nei pressi di uno striscione che ricorda gli ostaggi rapiti il 7 ottobre da Hamas. Ad accogliere il primo cittadino della Grande Mela, Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. “È un piacere e un onore per la comunità ebraica di Roma ricevere il sindaco di New York Eric Adams. Questa è la comunità più antica del mondo al di fuori di Israele. Gli ebrei sono qui ininterrottamente da 2500 anni”, ha detto Fadlun, aggiungendo: “Il sindaco Adams, subito dopo il 7 ottobre, ha fatto dei discorsi molto forti, dove innanzitutto ha ricordato una grande verità storica: nelle battaglie di civiltà iniziate con la marcia di Martin Luther King gli ebrei erano a fianco degli afroamericani. E non avrebbero potuto fare altrimenti, perché la nostra religione ci insegna e ci impone il rispetto del prossimo, l’uguaglianza, gli ideali di correttezza e rispetto reciproco”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata