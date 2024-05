La nona edizione del concorso ha avuto luogo a Palmi, in provincia di Reggio Calabria

La nona edizione del concorso EVO IOOC Italy ha avuto luogo a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, celebrando l’olio extravergine d’oliva proveniente da Italia, Spagna, Grecia e non solo. La Calabria, famosa per i suoi oliveti e i suoi oli di alta qualità, è stata la cornice di questo concorso globale che ha messo a confronto le produzioni olivicole dei due emisferi del pianeta. Con la partecipazione di 26 Paesi, di cui l’Italia con il 25% degli oli presentati, il concorso ha dimostrato il suo profilo internazionale. I giudici, provenienti da varie parti del mondo, hanno riflettuto questa diversità. Le regioni italiane più rappresentate sono state Puglia, Toscana e Calabria, seguite da Sicilia, Campania, Lazio, Umbria e altre ancora. Tra i Paesi esteri, Turchia, Grecia, Israele e Spagna hanno avuto un ruolo di spicco.

