In tantissimi alla manifestazione di Komen Italia per sensibilizzare sul tumore al seno

Sono oltre 150 mila le persone che domenica mattina a Roma hanno partecipato correndo, camminando o semplicemente presenziando alla ormai celebre ‘Race for the cure’, corsa cittadina che ogni anno punta a sensibilizzare e a raccogliere fondi in favore della lotta contro il tumore al seno. La manifestazione è organizzata da Komen Italia, la cui presidente Daniela Terribile si è così espressa ai microfoni di LaPresse:” Una testimonianza di volontà di solidarietà, di partecipazione e di essere insieme nel confrontarsi in questa situazione”, sottolineando come “solidarietà e prevenzione” siano gli obiettivi da raggiungere insieme. Grandissimo l’entusiasmo della folla al passaggio sotto la tribuna autorità, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato emozionato i tantissimi che hanno preso parte alla manifestazione, che hanno a più riprese risposto con ovazioni nei suoi confronti. “Un fiume di popolo che sorride alla vita grazie alla prevenzione, perché la prevenzione è la chiave per risolvere e prevenire” è invece il commento del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a LaPresse.

