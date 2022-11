Il ministro della Salute annuncia di essere al lavoro per lanciare una campagna per promuovere la vaccinazione

“Stiamo lavorando per rendere più breve la quarantena di chi è positivo, eventualmente eliminando anche il tampone“. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci a margine dell’incontro istituzionale “Prevenzione vaccinale dei soggetti adulti fragili o immunocompromessi, la nuova prioritá” nell’Auditorium Cosimo Piccinno a Roma.

Il Ministero è al lavoro per lanciare, entro la prossima settimana, una campagna di promozione per le vaccinazioni contro il covid e contro l’influenza. “I vaccini sono stati strumenti importanti nella lotta alla pandemia – ha aggiunto Schillaci -. Abbiamo imparato tutti a capire quanto sia importante, soprattutto per chi rischia l’ospedalizzazione, sottoporsi alla vaccinazione”.

Meloni: “Covid in calo grazie a vaccini”

Di Covid ha parlato anche Giorgia Meloni durante il suo intervento al G20 di Bali. “”Il Covid-19 è in calo in molti paesi, tra questi l’Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla responsabilizzazione dei cittadini, la vita è tornata progressivamente alla normalità”, ha dichiarato la premier.

