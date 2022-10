Il ministro della Salute ha spiegato che il governo sta rifelttendo anche sulla proroga dell'obbligo di mascherine negli ospedali

Il ministro della Salute Orazio Schillaci parla della pandemia e valuta un ritorno a più libertà:”Oggi la malattia è completamente diversa da quella che era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che ci possa essere il ritorno a una maggiore liberalizzazione“, ha detto a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico di Tor Vergata. “Quello che mi preme è che tutti i malati che sono rimasti indietro in questi due anni, penso alla prevenzione, agli screening, ai malati oncologici, possano finalmente avere una sanità migliore, più equa, che non dipenda da chi ha disponibilità economica, da dove uno è nato o abita in Italia”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la proroga dell’obbligo di indossare la mascherina in ospedali e strutture sanitarie, Schillaci ha spiegato che “stiamo lavorando e riflettendo, sempre nel rispetto dei pazienti”.

