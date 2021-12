Il governatore del Lazio: "Appello ai genitori, vaccinare i figli significa amarli"

“All’istituto Spallanzani di Roma i primi 70 bambini e bambine si stanno vaccinando contro il Covid, “con il sorriso sulle labbra e con grande coraggio e convinzione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale pediatrica per la fascia 5-11 anni, all’istituto Spallanzani di Roma. Sono gia’ 40 mila le prenotazione nel Lazio per il vaccino in questa fascia. “Voglio ringraziare lo Spallanzani, la polizia di Stato, il Questore per questa atmosfera che abbiamo voluto creare perchè, in effetti, è una festa della vita, della libertà del coraggio e del futuro – ha aggiunto il governatore -. Io faccio un appello alle mamme e ai papà: vaccinare i figli significa amarli. E’ un atto d’amore, perchè attraverso questo ulteriore passo ci libereremo dal Covid e difenderemo i nostri figli e nipoti. Non perdiamo tempo, perchè abbiamo visto che questa variante e’ molto insidiosa che si diffonde in maniera molto veloce – ha sottolineato Zingaretti -. Quindi mettiamo in sicurezza i bambini, anche perchè abbiamo visto come possono esserci degli effetti gravi anche per i più piccoli”, ha concluso.

