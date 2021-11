Il presidente americano: "No al lockdown, per ora non serve"

(LaPresse) No al lockdown: serve tempo perché le persone si possano vaccinare. Sono questi i pensieri del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, interrogato dai giornalisti a proposito della situazione della pandemia e della variante Omicron del coronavirus. “Non c’è bisogno di un nuovo lockdown se le persone si vaccinano e indossano le mascherine” ha spiegato Biden.

