Continua il calo dei ricoveri in ospedale

(LaPresse) Numeri Covid in calo, anche se è nella norma per il bollettino della domenica, ma con il dato dei decessi che finalmente scende, toccando uno dei più bassi degli ultimi mesi. Sono infatti 8.292 i nuovi casi registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore per un totale di 4.111.210 da inizio pandemia, mentre le vittime di ieri sono 139, dato che porta a 122.833 i morti in Italia. A risalire è il dato dell’incidenza dei positivi sui tamponi effettuati: con 226.006 test processati il tasso si attesta al 3,7% contro il 3% di sabato.

Prosegue invece il calo dei ricoveri in ospedale: -19 i pazienti in terapia intensiva rispetto a sabato per un totale di 2.192 e con 103 nuovi ingressi. In diminuzione anche quelli in area non critica a -379 per un complessivo di 15.420. Buone notizie anche sul fronte dei guariti (+14.416) mentre frena il calo degli attuali positivi a -6.266 casi contro i -7.444 del giorno prima: il totale delle persone alle prese con il virus oggi nel nostro Paese è di 383.854 di cui 366.242 in isolamento domiciliare.

Sul fronte vaccini, la campagna italiana fa registrare numeri che fanno ben sperare in vista della bella stagione: secondo l’ultimo aggiornamento, a oggi sono 23.829.080 le dosi somministrate, pari all’87% di quelle consegnate: 7.336.412 le persone immunizzate di cui 6.597.660 sono over 80.

La vera incognita rimane la disponibilità delle dosi per il nostro Paese, fattore che rischia davvero di rallentare la marcia della vaccinazione di massa. Nel Lazio si arriva così all’esaurimento degli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per maggio con tutte le dosi disponibili prenotate, come comunicato dall’Unità di crisi della Regione: a disposizione rimangono ancora 100mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson.

Intanto, le Regioni si preparano ad aprire le prenotazioni per un’altra fascia d’età, quella degli over 50: a dare il via dalla mezzanotte di oggi la Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata