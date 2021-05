Sono 23.667.315 le somministrazioni fatte in Italia l'87.9% delle dosi consigliate

Sono 23.667.315 le dosi del vaccino anti covid somministrate in Italia al 9 maggio secondo il report vaccini del Ministero della Salute. Si tratta dell’87,9% delle 26.916.650 consegnate al nostro Paese. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono ad oggi 7.264.758.

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale è sempre la Liguria la regione più virtuosa avendo effettuato 92,3% delle dosi ricevute. Per quanto riguarda le altre seguono Veneto con il 91,8%, Marche con il 91,2% e Lombardia con il 91,1%. Per quanto riguarda quest’ultima è ad oggi quella che ha somministrato più dosi in termini assoluti: 4.083.232.

