Il tasso di positività è al 3.7%. Crollo di tamponi analizzati

Sono 8.292 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, su 226.006 tamponi processati. In calo rispetto a ieri, ma con circa 112mila tamponi analizzati in meno (ieri erano oltre 338.436). Il totale delle infezioni da inizio pandemia sale a 4.111.210. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è risalito quindi al 3,7%.

In calo anche le vittime: 139 in un giorno, che portano il totale dei decessi da inizio della pandemia a 122.833.

Prosegue anche il calo dei ricoveri in ospedale per Covid in Italia: – 19 i pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri per un totale di 2.192 e con 103 nuovi ingressi. In diminuzione anche i ricoveri in area non critica a -379 per un complessivo di 15.420.

