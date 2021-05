Un team del gruppo Maxiemergenza 118 partito da Torino con aiuti

(LaPresse) – Un team italiano composto dal personale del gruppo Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte è partito da Torino con aiuti e materiali per fornire supporto all’emergenza coronavirus in India. La missione, coordinata dal Dipartimento della Protezione civile nell’ambito del Meccanismo europeo, consentirà di dotare le autorità sanitarie indiane di un macchinario per la produzione di ossigeno in grado di rifornire un intero ospedale. La Regione ha risposto alla richiesta arrivata dal Governo italiano, dopo l’appello lanciato dall’India al meccanismo europeo di Protezione civile. Il premier Mario Draghi ha telefonato al presidente Alberto Cirio per esprimere personalmente il suo ringraziamento al Piemonte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata