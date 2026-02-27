Parma Cagliari, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

La Serie A torna oggi, venerdì 27 febbraio 2026, con l’anticipo della 27ª giornata Parma Cagliari. Dopo la tre giorni europea, che ha visto Atalanta (ecco dove seguire il sorteggio Champions), Bologna e Fiorentina passare i rispettivi turni in Champions, Europa e Conference League, mentre Juve e Inter sono state eliminate. La sfida salvezza del Tardini metterà di fronte due squadre relativamente tranquille in classifica, visto che attualmente gli emiliani sono dodicesimi a 32 punti mentre i sardi sono una posizione più in basso a quota 29.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 64

Milan 54

Roma 50

Napoli 50

Juventus 46

Como 45

Atalanta 45

Bologna 36

Sassuolo 35

Lazio 34

Udinese 32

Parma 32

Cagliari 29

Genoa 27

Torino 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Hellas Verona 15

Le partite della 27ª giornata

Venerdì 27 febbraio Parma-Cagliari

Sabato 28 febbraio Como-Lecce Hellas Verona-Napoli Inter-Genoa

Domenica 1 marzo Cremonese-Milan Sassuolo-Atalanta Torino-Lazio Roma-Juventus

Lunedì 2 marzo Pisa-Bologna Udinese-Fiorentina



Parma-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla

Parma e Cagliari vengono da due risultati importanti: i gialloblu hanno vinto a San Siro contro il Milan, grazie al gol allo scadere di Troilo, mentre i rossoblu sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro la Lazio. Ecco le probabili formazioni della partita.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

L’orario della partita è quello canonico delle 20.45, il match sarà visibile in diretta tv e streaming, in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.