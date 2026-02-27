Parma Cagliari, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

La Serie A torna oggi, venerdì 27 febbraio 2026, con l’anticipo della 27ª giornata Parma Cagliari. Dopo la tre giorni europea, che ha visto Atalanta (ecco dove seguire il sorteggio Champions), Bologna e Fiorentina passare i rispettivi turni in Champions, Europa e Conference League, mentre Juve e Inter sono state eliminate. La sfida salvezza del Tardini metterà di fronte due squadre relativamente tranquille in classifica, visto che attualmente gli emiliani sono dodicesimi a 32 punti mentre i sardi sono una posizione più in basso a quota 29.
La classifica di Serie A aggiornata
- Inter 64
- Milan 54
- Roma 50
- Napoli 50
- Juventus 46
- Como 45
- Atalanta 45
- Bologna 36
- Sassuolo 35
- Lazio 34
- Udinese 32
- Parma 32
- Cagliari 29
- Genoa 27
- Torino 27
- Fiorentina 24
- Cremonese 24
- Lecce 24
- Pisa 15
- Hellas Verona 15
Le partite della 27ª giornata
- Venerdì 27 febbraio
- Parma-Cagliari
- Sabato 28 febbraio
- Como-Lecce
- Hellas Verona-Napoli
- Inter-Genoa
- Domenica 1 marzo
- Cremonese-Milan
- Sassuolo-Atalanta
- Torino-Lazio
- Roma-Juventus
- Lunedì 2 marzo
- Pisa-Bologna
- Udinese-Fiorentina
Parma-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla
Parma e Cagliari vengono da due risultati importanti: i gialloblu hanno vinto a San Siro contro il Milan, grazie al gol allo scadere di Troilo, mentre i rossoblu sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro la Lazio. Ecco le probabili formazioni della partita.
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane
L’orario della partita è quello canonico delle 20.45, il match sarà visibile in diretta tv e streaming, in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.