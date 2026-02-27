Accesso Archivi

Parma Cagliari, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

LaPresse
LaPresse

Dopo la tre giorni europea torna il campionato con la 27ª giornata

La Serie A torna oggi, venerdì 27 febbraio 2026, con l’anticipo della 27ª giornata Parma Cagliari. Dopo la tre giorni europea, che ha visto Atalanta (ecco dove seguire il sorteggio Champions), Bologna e Fiorentina passare i rispettivi turni in Champions, Europa e Conference League, mentre Juve e Inter sono state eliminate. La sfida salvezza del Tardini metterà di fronte due squadre relativamente tranquille in classifica, visto che attualmente gli emiliani sono dodicesimi a 32 punti mentre i sardi sono una posizione più in basso a quota 29.

La classifica di Serie A aggiornata

  • Inter 64
  • Milan 54
  • Roma 50
  • Napoli 50
  • Juventus 46
  • Como 45
  • Atalanta 45
  • Bologna 36
  • Sassuolo 35
  • Lazio 34
  • Udinese 32
  • Parma 32
  • Cagliari 29
  • Genoa 27
  • Torino 27
  • Fiorentina 24
  • Cremonese 24
  • Lecce 24
  • Pisa 15
  • Hellas Verona 15

Le partite della 27ª giornata

  • Venerdì 27 febbraio
    • Parma-Cagliari
  • Sabato 28 febbraio
    • Como-Lecce
    • Hellas Verona-Napoli
    • Inter-Genoa
  • Domenica 1 marzo
    • Cremonese-Milan
    • Sassuolo-Atalanta
    • Torino-Lazio
    • Roma-Juventus
  • Lunedì 2 marzo
    • Pisa-Bologna
    • Udinese-Fiorentina

Parma-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla

Parma e Cagliari vengono da due risultati importanti: i gialloblu hanno vinto a San Siro contro il Milan, grazie al gol allo scadere di Troilo, mentre i rossoblu sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro la Lazio. Ecco le probabili formazioni della partita.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

L’orario della partita è quello canonico delle 20.45, il match sarà visibile in diretta tv e streaming, in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.

