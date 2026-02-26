Joao Mario mette le ali al Bologna. Allo stadio Dall’Ara, i padroni di casa battono 1-0 i norvegesi del Brann, dopo la vittoria per 0-1 dell’andata, nel ritorno dei playoff di Europa League. Il difensore portoghese, al suo primo gol dall’arrivo nella squadra allenata da Vincenzo Italiano, segna il gol decisivo al 56′. Gli ospiti hanno giocato in dieci dal 37′ per il rosso diretto a Sorensen per un fallo su Freuler. I felsinei vanno agli ottavi di finale.
Bologna-Brann finisce 1-0: felsinei agli ottavi di Europa League
Gli ospiti hanno giocato in dieci dal 37′ per il rosso diretto a Sorensen