La Fiorentina vola agli ottavi di finale di Conference League con il brivido. Dopo lo 0-3 dell’andata in Polonia, i ragazzi di Paolo Vanoli perdono 2-4 all’Artemio Franchi di Firenze dopo i tempi supplementari ma passano il turno. Nei primi 90 minuti di partita va in scena lo show di Mazurek, autore di una tripletta. Poi Fagioli segna al 107′ per i viola, Kean firma il secondo gol della Fiorentina al 115′ con l’aiuto di una deviazione di Romanczuk. Ma non finisce qui, perché Imaz segna il quarto gol per i polacchi prima del rosso per doppio ammonizione di Bernardo Vital per gli ospiti.
Fiorentina-Jagiellonia finisce 2-4 ai supplementari: viola agli ottavi di Conference League
Nell’extra time reti di Fagioli e Kean