Serie A, Cagliari e Lazio non si fanno male: all’Unipol Domus finisce 0-0

Finisce senza reti l’anticipo del sabato sera della 26ª giornata di Serie A tra Cagliari e Lazio, una sfida intensa ma povera di vere occasioni da gol. All’Unipol Domus le due squadre si affrontano a viso aperto, ma tra errori nell’ultimo passaggio e buone risposte delle difese il risultato resta inchiodato sullo 0-0. I biancocelesti provano a fare la partita soprattutto nel possesso palla, mentre i sardi rispondono con ordine e ripartenze, senza però riuscire a trovare la giocata decisiva.

Nel finale l’episodio che complica i piani dei padroni di casa: all’85’ Yerri Mina rimedia un cartellino rosso che costringe il Cagliari a chiudere l’incontro in inferiorità numerica. La Lazio tenta di approfittarne nei minuti conclusivi, alzando il baricentro e cercando il colpo da tre punti, ma la resistenza rossoblù regge fino al triplice fischio.

Un pareggio che muove la classifica di entrambe: la Lazio sale al nono posto a quota 34 punti, mentre il Cagliari aggancia il Parma al dodicesimo posto con 29 punti. Un punto a testa che lascia aperti i discorsi per la corsa europea e per la lotta nella parte centrale della graduatoria.