Sorteggio ottavi Champions, oggi l’avversario dell’Atalanta: orario e dove vederlo

Si deciderà oggi, 27 febbraio, con il sorteggio a Nyon, in Svizzera, l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di mister Palladino, dopo la grande rimonta contro il Borussia Dortmund, sono gli unici rappresentanti dell’Italia rimasti nella più importante competizione europea, riuscendo dove hanno fallito squadre più blasonate come Inter, Juventus e Napoli.
Le squadre ancora in corsa
Teste di serie:
- Arsenal
- Bayern Monaco
- Liverpool
- Tottenham
- Barcellona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
Non teste di serie:
- Psg
- Galatasaray
- Real Madrid
- Atalanta
- Newcastle
- Atletico Madrid
- Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen
I possibili incroci agli ottavi
Con il metodo messo a punto per questa edizione della Champions, si può già sapere quale coppia di squadre potrà sfidare l’Atalanta. Le teste di serie, infatti, sono “accoppiate” tra di loro (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8) ed erano a loro volta accoppiate con le squadre che si sono sfidate ai playoff. Ecco i possibili incroci
- Arsenal contro una tra Atalanta e Leverkusen
- Bayern contro una tra Atalanta e Leverkusen
- Liverpool contro una tra Galatasaray e Atletico
- Tottenham contro una tra Galatasaray e Atletico
- Barcellona contro una tra Psg e Newcastle
- Chelsea contro una tra Psg e Newcastle
- Sporting contro una tra Real e Bodo
- Manchester City contro una tra Real e Bodo
Il sorteggio Champions: orario e dove vederlo
L’evento è in programma alle 12. Sarà trasmesso in diretta su Sky, in streaming sarà disponibile per gli abbonati su Now, Prime Video e Sky Go. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming anche su UEFA.com, UEFA.tv e sull’app ufficiale della UEFA Champions League.