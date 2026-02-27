Sorteggio ottavi Champions, oggi l’avversario dell’Atalanta: orario e dove vederlo

Si deciderà oggi, 27 febbraio, con il sorteggio a Nyon, in Svizzera, l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di mister Palladino, dopo la grande rimonta contro il Borussia Dortmund, sono gli unici rappresentanti dell’Italia rimasti nella più importante competizione europea, riuscendo dove hanno fallito squadre più blasonate come Inter, Juventus e Napoli.

Le squadre ancora in corsa

Teste di serie:

Arsenal

Bayern Monaco

Liverpool

Tottenham

Barcellona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Non teste di serie:

Psg

Galatasaray

Real Madrid

Atalanta

Newcastle

Atletico Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

I possibili incroci agli ottavi

Con il metodo messo a punto per questa edizione della Champions, si può già sapere quale coppia di squadre potrà sfidare l’Atalanta. Le teste di serie, infatti, sono “accoppiate” tra di loro (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8) ed erano a loro volta accoppiate con le squadre che si sono sfidate ai playoff. Ecco i possibili incroci

Arsenal contro una tra Atalanta e Leverkusen

contro una tra e Leverkusen Bayern contro una tra Atalanta e Leverkusen

contro una tra e Leverkusen Liverpool contro una tra Galatasaray e Atletico

contro una tra Galatasaray e Atletico Tottenham contro una tra Galatasaray e Atletico

contro una tra Galatasaray e Atletico Barcellona contro una tra Psg e Newcastle

contro una tra Psg e Newcastle Chelsea contro una tra Psg e Newcastle

contro una tra Psg e Newcastle Sporting contro una tra Real e Bodo

contro una tra Real e Bodo Manchester City contro una tra Real e Bodo

Il sorteggio Champions: orario e dove vederlo

L’evento è in programma alle 12. Sarà trasmesso in diretta su Sky, in streaming sarà disponibile per gli abbonati su Now, Prime Video e Sky Go. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming anche su UEFA.com, UEFA.tv e sull’app ufficiale della UEFA Champions League.