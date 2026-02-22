Serie A, il Milan cade 0-1 a San Siro contro il Parma: rossoneri a -10 dall’Inter

Dopo 24 risultati utili di fila, il Milan perde contro Parma per 1-0, nel posticipo della 26/a giornata di Serie A, e deve dire forse addio alle speranze di contendere lo Scudetto all’Inter. Con questo risultato, infatti, i nerazzurri di Chivu mantengono 10 punti di vantaggio sui rossoneri. Tre punti pesantissimi, invece, in chiave salvezza per il Parma che espugna San Siro grazie al gol di Troilo nel finale.

Non buone notizie per Max Allegri, costretto a rinunciare per infortunio a due giocatori. Prima è Mattia Gabbia a dare forfait per un fastidio alla coscia destra accusato nel riscaldamento. Dopo una decina di minuti di partita, invece, dopo uno scontro con il portiere ducale Corvi si fa male Loftus-Cheek. Il club rossonero fa sapere che il centrocampista inglese ha riportato un forte trauma con rottura dei denti, ma è sempre rimasto cosciente e sta andando in ospedale per accertamenti.

Il racconto del match

Il primo tempo è nel complesso piuttosto bloccato, con il Milan che spinge con maggior decisione e il Parma che si difende con ordine senza disdegnare di provare a colpire. Non a caso la prima occasione capita sui piedi di Pellegrino, che in girata da centro area calcia a lato. Rossoneri pericolosi, invece, soltanto con qualche conclusione di Jashari e due ottime opportunità sui piedi di Pulisic. L’americano però non ne approfitta. Nella ripresa ancora Milan vicino al gol con Leao e Pulisic, il portiere del Parma Corvi non si fa sorprendere. Rossoneri anche sfortunati quando Leao colpisce un palo clamoroso con un destro al volo da centro area. Nel finale il Parma trova a sorpresa il gol con Troilo di testa su angolo, rete che inizialmente l’arbitro Piccinini annulla per un precedente fallo su Maignan in mischia, ma che poi convalida dopo una revisione al Var perchè il contatto è troppo lieve. Segue un disperato assalto rossonero alla porta di Corvi, ma senza esito con Fullkrug vicino al pari con un destro di poco a lato.