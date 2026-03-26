Iran, Israele: attacchi su larga scala a infrastrutture regime – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. L’aeronautica israeliana ha messo in atto nella notte raid aerei “su larga scala” in diverse aree dell’Iran. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano (Idf) come riportato dal Times of Israel. L’esercito ha specificato che gli attacchi hanno preso di mira “siti infrastrutturali del regime iraniano”.

Guerra in Iran – Tutte le notizie di oggi 26 marzo Inizio diretta: 26/03/26 07:10 Fine diretta: 26/03/26 23:30