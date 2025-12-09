Inter-Liverpool oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

L’Inter questa sera scende in campo contro il Liverpool per la sesta giornata di Champions League. Appuntamento a San Siro alle ore 21 con la squadra di Cristian Chivu che deve dare seguito alle buone prestazioni in Serie A e riscattarsi dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro l’Atletico Madrid il 26 novembre scorso. Il club inglese al momento non sta attraversando il suo periodo migliore. Nell’ultimo match di Champions è stato sconfitto in casa dal Psv Eindhoven per 4-1 e in Premier League ha collezionato due pareggi di fila contro Sunderland (1-1) e Leeds (3-3). In campionato i Reds sono al 10° posto della classifica con 23 punti, a -10 dall’Arsenal 1. Posizione che sorprende vista la rosa stellare di cui dispone il tecnico Arne Slot.

Salah non convocato: è in rotta con Slot

Questa sera non ci sarà Mohamed Salah, escluso da Slot dopo lo sfogo di qualche giorno fa. L’attaccante 33enne non aveva nascosto tutta la sua frustrazione dopo essere stato lasciato in panchina (per la terza gara di fila) per tutta la durata della partita di Premier tra Liverpool e Leeds.

“Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club negli anni, soprattutto nella scorsa stagione. Ora sono in panchina e non so perché. Mi sento come se il club mi avesse gettato sotto il bus. È chiaro che qualcuno voglia scaricare su di me tutte le colpe“, aveva detto il fuoriclasse egiziano aggiungendo di non aver più “alcun rapporto” con l’allenatore olandese. “In estate ho ricevuto molte promesse, ma ora sono in panchina da tre partite. Non posso dire che quelle promesse siano state mantenute. Non so perché, ma sembra che qualcuno non mi voglia più qui”.

Il numero 11 dei Reds sembra essere in rotta totale con il club britannico, a cui è legato dal 2017 e con cui aveva firmato un rinnovo fino al 2026. La spaccatura appare ormai insanabile con Slot che poi ha spiegato il motivo della sua esclusione. “La decisione di non convocarlo è stata presa dopo le sue dichiarazioni. Quando un giocatore dice cose del genere, dobbiamo reagire come società. La mia reazione è chiara”, ha detto il tecnico.

Chivu: “Liverpool una delle squadre più titolate, noi in un buon momento”

L’assenza di Salah tuttavia non cambia le aspettative di Cristian Chivu che metta in guardia i suoi. “Il Liverpool è sempre il Liverpool, una delle squadre più titolate al mondo, che ha grandi ambizioni tutti gli anni, che ha vinto l’ultima Premier. Ha avuto un buon inizio di stagione, poi un calo ma sono momenti normali. Hanno giocatori capaci di capire i momenti, di farsi trovare pronti quando si alza il livello e quando arrivano le partite che contano. E domani è una partita che conta”, ha detto il tecnico dell’Inter a Sky Sport alla vigilia della sfida.

“La vicenda Salah? Non parlo mai dei problemi delle altre squadre. E’ un giocatore importante a livello mondiale ma non sono problemi che riguardano noi”, ha risposto l’allenatore nerazzurro. Quanto allo stato di forma della sua squadra “questo è dato dalla partita che devi affrontare, non dall’ultima che hai fatto. Veniamo da un buon momento, abbiamo fiducia e stiamo cercando di alzare il livello. Se manca un successo in un big match? Ma non abbiamo bisogno di certificati. Abbiamo bisogno di continuità, di punti, di cose che ci permetteranno di essere competitivi quando arriveremo al dunque”. In dubbio c’è Akanji: “Vedremo domani, oggi non stava bene. Chi gioca a destra? Chivu…”, ha detto scherzando.

Classifica di Champions League

Arsenal 15 Psg 12 Bayern Monaco 12 Inter 12 Real Madrid 12 Borussia Dortmund 10 Chelsea 10 Sporting Lisbona 10 Manchester City 10 Atalanta 10 Newcastle 9 Atletico Madrid 9 Liverpool 9 Galatasaray 9 Psv Eindhoven 8 Tottenham 8 Leverkusen 8 Barcellona 7 Qarabag 7 Napoli 7 Olympique Marsiglia 6 Juventus 6 Monaco 6 Pafos 6 Union SG 6 Brugge 4 Atletico Bilbao 4 Eintracht 4 Copenhagen 4 Benfica 3 Slavia Praga 3 Bodo/Glimt 2 Olympiacos 2 Villareal 1 Kairat 1 Ajax 0

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Liverpool (4-2-3-1) – Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All. Slot

Inter-Liverpool: i precedenti in Champions League

Nerazzurri e Reds si sono affrontati sei volte in passato. I britannici conducono il bilancio con quattro vittorie e due sconfitte.

Ottavi di finale di Champions League 2021/2022: Liverpool vince 2-1 (2-0 andata, 0-1 ritorno)

Ottavi di finale di Champions League 2007/2008: Liverpool vince 3-0 (2-0 andata, 1-0 ritorno)

Semifinale di Champions League 1964/1965: Inter vince 4-3 (3-1 andata, 0-3 ritorno)

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Inter e Liverpool, in programma questa sera a San Siro (Milano) alle ore 21, si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now tv e Sky Go.