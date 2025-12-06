Inter-Como 4-0, i nerazzurri tornano in testa alla classifica

L’Inter schianta il Como a San Siro con il risultato di 4-0 nel match valido per la 14esima giornata di campionato e, in attesa delle partite della domenica e del lunedì, torna in testa alla classifica di Serie A con 30 punti scavalcando Milan e Napoli. All’11’ sblocca la partita Lautaro Martinez, nella ripresa il raddoppio di Thuram e le reti di Calhanoglu e Carlos Augusto. Il Como resta invece al sesto posto con 24 punti e potrebbe essere scavalcato dalla Juventus.

Inter-Como 4-0, il tabellino

Inter-Como 4-0 (1-0 p.t.) – 11′ Martinez, 59′ Thuram, 81′ Calhanoglu, 86′ Carlos Augusto

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Akanji; Dimarco, Zielinski (71′ Mkhitaryan), Calhanoglu, Barella (85′ Diouf), Luis Henrique (77′ Carlos Augusto); Martinez (85′ Sucic), Thuram (77′ Esposito). All. Chivu

Como (4-2-3-1): Butez; Valle, Diego Carlos, Ramon, Posch (46′ Vojvoda); Perrone (82′ Caqueret), Da Cunha; Rodriguez (82′ Kuhn), Paz, Addai (46′ Diao); Morata (32′ Douvikas). All. Fabregas

Ammoniti: Akanji (I); Diego Carlos, Perrone (C)

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi