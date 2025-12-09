Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

L’Atalanta questa sera ospita il Chelsea. Il match, valido per la sesta giornata di Champions League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Raffaele Palladino, allenatore dei nerazzurri, ha davanti un avversario di grande valore: quinto in classifica in Premier League con 25 punti e settimo in Champions con 10 punti. A brillare è soprattutto l’ultima partita vinta in casa contro il Barcellona con un sonoro 3-0. Il tecnico Enzo Maresca stasera può contare su calciatori di grande qualità come Estêvão, Garnacho, Caicedo e Fernandez mentre non ci sarà Cole Palmer, n°10 e stella dei Blues.

I bergamaschi hanno dovuto affrontare un avvio di stagione complicato, segnato da risultati negativi, discontinui e dall’esonero di Ivan Juric. L’Atalanta, adesso in mano a Palladino, è 12a in Serie A con 16 punti raccolti in 14 giornate (tre vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, l’ultima in trasferta a Verona per 3-1). In Europa, invece, i nerazzurri sono alla 10a posizione con 10 punti alle spalle del Manchester City (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta).

Classifica di Champions League

Arsenal 15 Psg 12 Bayern Monaco 12 Inter 12 Real Madrid 12 Borussia Dortmund 10 Chelsea 10 Sporting Lisbona 10 Manchester City 10 Atalanta 10 Newcastle 9 Atletico Madrid 9 Liverpool 9 Galatasaray 9 Psv Eindhoven 8 Tottenham 8 Leverkusen 8 Barcellona 7 Qarabag 7 Napoli 7 Olympique Marsiglia 6 Juventus 6 Monaco 6 Pafos 6 Union SG 6 Brugge 4 Atletico Bilbao 4 Eintracht 4 Copenhagen 4 Benfica 3 Slavia Praga 3 Bodo/Glimt 2 Olympiacos 2 Villareal 1 Kairat 1 Ajax 0

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

Chelsea (4-2-3-1) – Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Garnacho; Joao Pedro. All. Maresca

Atalanta-Chelsea: i precedenti in Champions League

Nerazzurri e Blues non si sono mai sfidati prima d’ora in Champions League. L’ultimo club inglese affrontato è stato l’Arsenal il 19 settembre 2024 (match terminato 0-0). Sempre lo scorso anno i bergamaschi hanno eliminato il Liverpool ai quarti di finale di Europa League con il punteggio complessivo di 3-1.

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Atalanta e Chelsea, in programma questa sera alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo, si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now tv e Sky Go.