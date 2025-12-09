Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

L’Atalanta questa sera ospita il Chelsea. Il match, valido per la sesta giornata di Champions League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Raffaele Palladino, allenatore dei nerazzurri, ha davanti un avversario di grande valore: quinto in classifica in Premier League con 25 punti e settimo in Champions con 10 punti. A brillare è soprattutto l’ultima partita vinta in casa contro il Barcellona con un sonoro 3-0. Il tecnico Enzo Maresca stasera può contare su calciatori di grande qualità come Estêvão, Garnacho, Caicedo e Fernandez mentre non ci sarà Cole Palmer, n°10 e stella dei Blues.
I bergamaschi hanno dovuto affrontare un avvio di stagione complicato, segnato da risultati negativi, discontinui e dall’esonero di Ivan Juric. L’Atalanta, adesso in mano a Palladino, è 12a in Serie A con 16 punti raccolti in 14 giornate (tre vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, l’ultima in trasferta a Verona per 3-1). In Europa, invece, i nerazzurri sono alla 10a posizione con 10 punti alle spalle del Manchester City (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta).
Classifica di Champions League
- Arsenal 15
- Psg 12
- Bayern Monaco 12
- Inter 12
- Real Madrid 12
- Borussia Dortmund 10
- Chelsea 10
- Sporting Lisbona 10
- Manchester City 10
- Atalanta 10
- Newcastle 9
- Atletico Madrid 9
- Liverpool 9
- Galatasaray 9
- Psv Eindhoven 8
- Tottenham 8
- Leverkusen 8
- Barcellona 7
- Qarabag 7
- Napoli 7
- Olympique Marsiglia 6
- Juventus 6
- Monaco 6
- Pafos 6
- Union SG 6
- Brugge 4
- Atletico Bilbao 4
- Eintracht 4
- Copenhagen 4
- Benfica 3
- Slavia Praga 3
- Bodo/Glimt 2
- Olympiacos 2
- Villareal 1
- Kairat 1
- Ajax 0
Probabili formazioni
Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
Chelsea (4-2-3-1) – Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Garnacho; Joao Pedro. All. Maresca
Atalanta-Chelsea: i precedenti in Champions League
Nerazzurri e Blues non si sono mai sfidati prima d’ora in Champions League. L’ultimo club inglese affrontato è stato l’Arsenal il 19 settembre 2024 (match terminato 0-0). Sempre lo scorso anno i bergamaschi hanno eliminato il Liverpool ai quarti di finale di Europa League con il punteggio complessivo di 3-1.
Dove vedere la partita in tv
Il match tra Atalanta e Chelsea, in programma questa sera alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo, si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now tv e Sky Go.