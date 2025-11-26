Champions League, l’Inter beffata al 93esimo: vince il Cholo 2-1. Atalanta super in Germania

La squadra di Chivu aveva raggiunto il pareggio con Zielinski, dopo il vantaggio di Julian Alvarez

Primo ko stagionale in Champions League per l’Inter. La formazione di Chivu si arrende in casa dell’Atletico Madrid, che si impone 2-1 nell’incontro della quinta giornata della fase campionato. Colchoneros avanti al 9′ con Julian Alvarez. Nella ripresa il pareggio dei nerazzurri con Zielinski (54′). In pieno recupero però l’Atletico trova il gol vittoria con il colpo di testa vincente di Gimenez (93′). Nerazzurri che restano a quota 12 in classifica.

Buona la prima per Raffaele Palladino in Champions League. L’Atalanta passa in Germania calando il tris all’Eintracht Francoforte (0-3) nell’incontro valido per la quinta giornata della fase campionato. Nel primo tempo Dea pericolosa con i pali di Lookman e Scamacca, poi nella ripresa la gara si sblocca. A firmare il successo, nel giro di pochi minuti, sono Lookman (60′), Ederson (62′) e De Ketelaere (65′). L’Atalanta sale a quota 10 nel girone.

Tutti gli altri risultati

