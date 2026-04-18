Iran, Trump: "Blocco navale in vigore fino ad accordo definitivo con Teheran"

Venerdì l’Iran ha dichiarato di aver riaperto completamente lo Stretto di Hormuz alle navi commerciali, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il blocco americano sui porti iraniani “rimarrà pienamente in vigore” fino a quando Teheran non raggiungerà un accordo con Washington anche sul suo programma nucleare.

Trump ha imposto il blocco all’inizio di questa settimana dopo che l’Iran ha limitato il traffico attraverso lo Stretto a causa dei combattimenti in Libano, che secondo l’Iran costituivano una violazione del cessate il fuoco mediato dal Pakistan.