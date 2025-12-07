Liverpool, Salah esplode contro Slot: “Promesse non mantenute, mi sento scaricato”

In casa Liverpool si accende il “caso Salah”. Il club campione d’Inghilterra in carica sta vivendo un avvio di stagione complicato, con 6 sconfitte nelle prime 15 giornate di Premier League e un preoccupante ottavo posto in classifica. A peggiorare la situazione, il malumore di Mohamed Salah, rimasto in panchina per tutta la sfida contro il Leeds, terminata 3-3.

Salah: “Mi hanno gettato sotto il bus”

Al termine del match, il 33enne egiziano non ha nascosto la frustrazione per il suo ruolo sempre più marginale: “Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club negli anni, soprattutto nella scorsa stagione. Ora sono in panchina e non so perché. Mi sento come se il club mi avesse gettato sotto il bus. È chiaro che qualcuno voglia scaricare su di me tutte le colpe”.

L’attaccante ha aggiunto di non avere più “alcun rapporto” con l’allenatore Arne Slot: “In estate ho ricevuto molte promesse, ma ora sono in panchina da tre partite. Non posso dire che quelle promesse siano state mantenute. Non so perché, ma sembra che qualcuno non mi voglia più qui”.

Un rapporto lungo sette anni

Arrivato al Liverpool nel 2017, dopo le esperienze in Italia con Fiorentina e Roma, Salah è diventato uno dei giocatori simbolo dell’era recente dei Reds. Con la maglia del Liverpool ha conquistato due Premier League e una Champions League, oltre a numerosi riconoscimenti individuali.

Ad aprile scorso ha firmato un prolungamento di contratto fino al 2026, pochi giorni prima di ricevere il suo secondo Premier League Player of the Season Award.

Tensione crescente ad Anfield

Le parole di Salah rischiano di alimentare ulteriormente la tensione in un ambiente già scosso dai risultati deludenti. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se la frattura con Slot sia ricucibile o se il Liverpool dovrà prepararsi a una possibile separazione con uno dei suoi giocatori più rappresentativi.