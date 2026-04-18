Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 18 aprile 2026

Ultima ora

Albania, proteste contro il governo Rama. La polizia disperde la folla con un idrante

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Venerdì in Albania la polizia ha utilizzato un idrante per disperdere i manifestanti che a Tirana avevano partecipato alla settima manifestazione dell’opposizione per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama, il cui governo è al centro delle polemiche per le accuse di corruzione che coinvolgono il vice primo ministro Belinda Balluku.
Le manifestazioni, ormai mensili, hanno chiesto l’insediamento a Tirana di un governo provvisorio che conduca il Paese verso elezioni anticipate.