Albania, proteste contro il governo Rama. La polizia disperde la folla con un idrante

Venerdì in Albania la polizia ha utilizzato un idrante per disperdere i manifestanti che a Tirana avevano partecipato alla settima manifestazione dell’opposizione per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama, il cui governo è al centro delle polemiche per le accuse di corruzione che coinvolgono il vice primo ministro Belinda Balluku.

Le manifestazioni, ormai mensili, hanno chiesto l’insediamento a Tirana di un governo provvisorio che conduca il Paese verso elezioni anticipate.